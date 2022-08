OM : Longoria fixe une limite aux salaires des stars

Dans : OM.

Par Marc Verti

Le mercato estival est sur le point de se terminer et l'OM continue de se montrer actif sur la fenêtre des transferts. Malgré de nombreuses dépenses cet été, Pablo Longoria se montre précautionneux.

Le mercato de l'OM a été particulièrement agité cet été avec plusieurs départs importants (Milik, Mandanda, Kamara) et des arrivées très attendues (Sanchez, Veretout, Clauss). Marseille a déjà recruté 11 joueurs et pourrait encore être présent sur un dossier. Bien que pour le moment, la priorité soit de vendre les indésirables (Balerdi, Amavi, Caleta-Car), le club n'est pas contre l'idée de recruter Seko Fofana qui commence à devenir trop gros pour le RC Lens. Le capitaine des Sang et Or a tapé dans l'œil de l'OM, mais également dans celui du PSG. Le club de la capitale a probablement un avantage financier sachant que le club phocéen a une limite salariale fixée par Pablo Longoria lui-même. Ce qui peut bloquer certains transferts de joueurs à gros salaires.

À Marseille c'est 2,5 millions, pas plus

Pablo Longoria semble vouloir implanter une nouvelle politique managériale et équitable entre les joueurs. Avec les départs de Mandanda, Milik et Strootman, le club s'est débarrassé des salaires conséquents. Il ne reste plus que Jordan Amavi qui est poussé vers la sortie. Désormais, il y a une limite salariale à ne pas dépasser. Dans une interview accordée au Journal du Dimanche, Pablo Longoria a expliqué qu'aucun joueur ne pouvait toucher plus de 2,5 millions d'euros net. Que ce soit Jonathan Clauss, Alexis Sanchez ou Eric Bailly, personne ne déroge à la règle et l'équilibre financier du club est plus important que le salaire des stars. Pour ce qui est de Dimitri Payet, son salaire est désormais fixé en fonction du nombre de matches qu'il dispute. On comprend peut-être pourquoi Igor Tudor le fait commencer systématiquement sur le banc depuis le début de la saison.