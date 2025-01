OM ‍: Longoria fait une double descente à Nice

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Comme l'OM, Nice cartonne en ce moment et c'est une bonne partie de son attaque qui est ciblée par Pablo Longoria en cas de mouvement durant ce mercato.

La bonne forme actuelle ne calme pas l’ambition de l’Olympique de Marseille pour cette saison. Et cela veut dire un mercato encore bien actif pour renforcer la formation de Roberto De Zerbi. L’entraineur italien souhaite encore deux renforts en défense, mais il pourrait avoir de très bonnes nouvelles en cas de départ de joueurs au temps de jeu réduit. Ainsi, le journaliste pro-marseillais Adam Manseur donne ses informations sur la razzia qu’envisage de faire l’OM dans le camp du voisin de l’OGC Nice.

En attaque, si jamais Elye Wahi devait quitter la Provence en raison de sa première partie très décevante, Pablo Longoria mettrait alors le paquet pour récupérer Evann Guessand. Ce n’est pas une grosse surprise tant l’attaquant ivoirien marche fort ces dernières semaines, avec déjà neuf buts cette saison. Et cela confirme la rumeur qui courait déjà sur le Vieux Port pendant tout ce week-end. S’il avait réussi à se distinguer à Nantes, il est injouable en ce moment et participe grandement à la très belle forme de Nice, qui peut même rêver du podium. Toutefois, sa réussite actuelle le rend aussi beaucoup plus cher. Et avec son contrat jusqu’en juin 2028, Guessand ne sera pas disponible à moins de 20 millions d’euros.

L'attaque de Nice fait saliver l'OM

ℹ️ Exclu



🔹L’OM cible les 2 joueurs niçois Badredine Bouanani et Evan Guessand.



🔹Les dirigeants marseillais ont pris contact avec l’entourage des 2 joueurs. https://t.co/hO6Ghg6uxx pic.twitter.com/3YI8HdOAOt — Adam 🇵🇸 (@Adammser) January 11, 2025

Autre possibilité, mais toujours à l’OGC Nice. L’OM souhaiterait se défaire d’Amine Harit, en qui De Zerbi n’a pas confiance. En cas de départ du Franco-Marocain, alors une recrue d’avenir serait tentée chez les Aiglons. L’idée sera de faire venir Badredine Bouanani, grand espoir qui a joué en sélection tricolore chez les jeunes, mais a opté pour l’Algérie depuis. Le natif de Lille, qui vient d’avoir 20 ans, est plus un ailier droit qu’un milieu offensif, mais il reste surtout une belle promesse de la Ligue 1, évalué à 6 millions d’euros.

Il s’agit en tout cas de deux preuves que l’OM ne va pas s’affaiblir cet hiver, même en cas de départ de joueurs qui ne donnent pas satisfaction. De son côté, le voisin niçois, qui monte en puissance cet hiver, va devoir bien s’accrocher pour conserver deux de ses joueurs dont la cote grimpe en flèche.