OM ‍: Longoria face à un immense danger au mercato

Par Hadrien Rivayrand

L'OM va devoir se trouver un nouvel entraineur dans les prochains jours. L'identité de ce dernier fait beaucoup parler dans la cité phocéenne.

A Marseille, Pablo Longoria est concentré sur le fait de trouver un nouvel entraineur après le départ précipité d'Igor Tudor. L'OM devra être prêt pour ses barrages de la Ligue des champions qui auront lieu en août prochain. Mais pour le moment, les Phocéens n'ont pas encore trouvé la perle rare. Des négociations sont en cours avec Marcelo Gallardo même si le profil de Fabio Grosso plait aussi à Javier Ribalta. Peu importe l'identité du nouveau coach, il faudra relancer la dynamique d'un groupe éreinté par l'ère Tudor et qui devrait encore pas mal changer cet été. Habib Beye s'attend à ce que Pablo Longoria prenne bien son temps pour choisir l'identité du prochain élu.

L'OM mis en garde concernant son entraineur

Sur le plateau de Canal+, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet. « Le projet sportif doit être déterminé en fonction du coach qui viendra, sinon ça fera une troisième philosophie à assimiler pour les joueurs. Lorsqu'on a entendu le président dire qu'il fallait changer 40 à 50% d'un effectif... Attention quand même. Parce que je trouve qu'ils ont bien assimilé le changement de Tudor, ça a été difficile au départ mais il a fait un début de saison incroyable, et un championnat de qualité. (...) Le troisième entraîneur qui arrivera sur la troisième année de cet OM, qui est constamment en métamorphose en quelque sorte... Ça peut être dangereux pour le coach qui va arriver. En tout cas, ça a marché avec Tudor, dans l'assimilation d'un nouveau projet. Pour l'instant, Longoria arrive à bien tirer les ficelles, à bien jongler avec toutes ces incertitudes », a notamment indiqué Habib Beye, qui sera donc très attentif à l'identité du prochain entraineur de l'OM, qui pourrait être bien Marcelo Gallardo, avec lequel les contacts sont de plus en plus concrets.