OM ‍: Longoria et les fans, Pau Lopez joue les médiateurs

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après le match nul contre l’Ajax Amsterdam (3-3) jeudi en Ligue Europa, Pau Lopez s’est exprimé sur la situation de l’Olympique de Marseille. Le gardien marseillais a soutenu la direction et encouragé les supporters à soutenir le club.

En temps normal, Pablo Longoria aurait vibré dans la tribune présidentielle de la Johan Cruyff Arena. L’Olympique de Marseille a en effet assuré le spectacle face à l’Ajax Amsterdam jeudi en Ligue Europa. Mais cette fois, le président marseillais, en retrait, n’a pas fait le déplacement après les menaces reçues pendant la réunion avec les représentants des groupes de supporters lundi.

LE DOUBLÉ D'AUBAMEYANG ET ÇA FAIT 3-3 ! 🔵⚪️



Quel match on est en train de vivre 😱#AJAOM | #UEL pic.twitter.com/hsfWmXz9f2 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 21, 2023

Après la rencontre, Pau Lopez a donc adressé un message de soutien à son supérieur et aux autres cadres affectés. « Je voulais dire un mot aux quatre dirigeants qui ne sont pas là, notamment à Pablo, a confié le portier espagnol en zone mixte. On a fait ce match pour eux aussi. On les attend, on est là pour les soutenir. On va respecter tout ce qu'ils vont décider pour le club. S'ils décident de rester, on va faire je pense une saison extraordinaire. »

« S'ils décident de partir, je les remercierai pour tout ce qu'ils ont fait pour le club, a poursuivi Pau Lopez. Depuis que je suis arrivé, ils ont changé le club. Ils ont fait beaucoup de bonnes choses, ils ont changé la mentalité du club. Je pense qu'on ne peut rien leur reprocher. » Bien sûr, le gardien de l’Olympique de Marseille refuse de prendre parti. Son message s’est ensuite adressé au public marseillais.

Pau Lopez s'adresse aussi aux supporters

« On a besoin des supporters aussi, a-t-il confié. Nous, les supporters et tous les dirigeants, on doit être ensemble, c'est le chemin à continuer. Chacun doit faire quelque chose pour créer un club encore plus fort, encore meilleur. Tout le monde veut que l'OM marche bien. Tous ceux qui aiment l'OM doivent être ensemble et chercher des solutions. »

« Les supporters doivent faire ce qu'ils font très bien. Ils sont toujours là pour nous, même quand les choses vont moins bien. Quand on joue à l'extérieur, on a l'impression de jouer à Marseille. Ça c'est l'OM, ça c'est les supporters de l'OM. C'est de ça dont on a besoin. Si on a les meilleurs supporters de France, c'est pour ça », a insisté Pau Lopez pour demander le calme entre les deux parties en conflit.