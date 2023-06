L'OM et Gallardo, tout est prêt au Vélodrome ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Deux semaines après l'annonce du départ d'Igor Tudor l'Olympique de Marseille n'a toujours pas d'entraîneur. Alors que la saison phocéenne va commencer de bonne heure, Pablo Longoria ne rêve que d'un homme.

A l'OM comme au PSG, il y a deux plans pour devenir entraîneur. Le plan A marseillais est désormais connu, c'est Marcelo Gallardo, tandis que le plan B est mystérieux et n'a pas filtré. Actuellement aux États-Unis pour sa réunion annuelle avec Frank McCourt, Pablo Longoria n'a lui qu'une obsession en tête, c'est faire venir l'ancien entraîneur de River Plate. Le président de l'Olympique de Marseille a discuté avec le technicien argentin et lui fait une offre très concrète. L'Equipe précise que les deux hommes ont même discuté de son possible staff à l'OM, tandis que le sujet du mercato n'a pas été éludé. Et si Pablo Longoria est allé aussi loin, c'est qu'il est convaincu que Marcelo Gallardo est l'homme qu'il lui faut après avoir vu partir Jorge Sampaoli et Igor Tudor en un an. Mais Longoria n'est pas seul décideur.

L'OM est dans l'attente d'une réponse positive

Marcelo Gallardo a évidemment pris note de l'intérêt de l'Olympique de Marseille, mais il n'a nullement l'intention de se précipiter concernant son futur club. Même s'il veut entraîner en Europe, l'ancien joueur de Monaco et du PSG fait durer le suspense, tandis que du côté de l'OM tout est déjà prêt s'il donne son accord. « Les discussions progressent (…) Aujourd'hui, la balle est dans le camp de l'Argentin et, à l'OM, on espère qu'il confirmera un réel intérêt pour le projet marseillais (…) Les discussions avec Gallardo ont bien avancé, et Pablo Longoria et Javier Ribalta, actuellement aux États-Unis pour rencontrer le clan McCourt, attendent une réponse de l'Argentin », explique Mélisande Gomez. S'il n'a pas mis une pression énorme sur celui qui a été pendant de longues saisons l'entraîneur emblématique de River Plate, le patron de l'OM aimerait pouvoir rentrer dans la cité phocéenne avec un entraîneur. Et si possible Marcelo Gallardo. Alors que le Vélodrome accueillera le Pape le 23 septembre prochain, on attend désormais de la fumée blanche au-dessus du stade marseillais.