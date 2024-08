OM ‍: Longoria et Elye Wahi, une décision fracassante ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En parallèle de la piste Eddie Nketiah, l’OM a ouvert des discussions avec le RC Lens pour Elye Wahi. Mais à moins d’une grosse surprise, l’international espoirs français ne rejoindra pas Marseille.

En quête d’un avant-centre depuis plusieurs semaines, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont actuellement trois jeunes attaquants dans le viseur. Le premier se nomme Youssoufa Moukoko, que le club phocéen souhaite absolument recruter en provenance du Borussia Dortmund. L’idée de Pablo Longoria, Mehdi Benatia et Roberto De Zerbi est de recruter l’international allemand de 19 ans en plus d’un second joueur, plus confirmé. Les deux pistes principales mènent à Eddie Nketiah et à Elye Wahi. Dans les deux cas, les clubs vendeurs (Arsenal et Lens) sont gourmands avec des exigences situées entre 25 et 35 ME.

Mais à priori, le club londonien est plus ouvert aux négociations, ce qui a de grandes chances de mettre fin à la piste Elye Wahi selon La Provence. Le quotidien régional dévoile dans son édition du jour que les dirigeants de l’Olympique de Marseille n’envisagent pas « d’empiler » Wahi et Nketiah et que par conséquent, il est peu probable que l’international espoirs français pose ses valises sur les hauteurs de la Commanderie. Une tendance d’autant plus forte que notre confrère Tristan Ripaud confirme que la priorité absolue de Roberto De Zerbi se nomme bien Eddie Nketiah.

Le dossier Elye Wahi bat de l'aile

L’attaquant des Gunners a la préférence de l’état-major de l’OM, une information également lâchée par le compte insider La Tribune OM, qui tempère cependant sur l’arrêt définitif des négociations avec le RC Lens pour Elye Wahi. « Le dossier Wahi n'est pas encore à exclure. Mais comme indiqué depuis plusieurs jours le dossier Nketiah reste l'option numéro 1. Moukoko dossier indépendant » a publié le compte insider sur X. Les fans de l’OM y voient un peu plus clair, Eddie Nketiah est bien la cible n°1 en plus de Youssoufa Moukoko tandis qu’Elye Wahi ne sera recruté que si le dossier de l’attaquant londonien tombe définitivement à l’eau. C’est maintenant à Pablo Longoria de jouer pour satisfaire au plus vite les attentes de Roberto De Zerbi, alors que la Ligue 1 reprend ses droits dans une semaine avec un déplacement périlleux à Brest pour entamer le championnat.