OM : Longoria est prévenu, Sampaoli ne veut pas n’importe qui

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Pas totalement satisfait de son effectif, Jorge Sampaoli attend des recrues pendant le mercato hivernal. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a identifié les postes à renforcer et surtout les profils qui correspondent à sa philosophie.

Très actif l’été dernier, l’Olympique de Marseille repart en quête de recrues sur le marché hivernal. L’entraîneur Jorge Sampaoli ne cesse de réclamer du renfort pour un effectif qu’il juge insuffisant pour atteindre les objectifs fixés. On sait par exemple que l’Argentin attend un ailier capable d’animer le couloir gauche, où personne ne s’est vraiment imposé en première partie de saison. Mais dans ses recherches, le président Pablo Longoria devra respecter un autre critère bien défini par son coach en conférence de presse.

« Quand je parle de joueurs d'expérience, je parle de joueurs qui connaissent le jeu de possession, ce qui est notre idée de jeu ici, des joueurs qui savent jouer dans ce style-là et qui ont la possibilité de le faire, a expliqué Jorge Sampaoli. Après, concernant le mercato, j'ai une totale confiance en Pablo Longoria, concernant aussi ce qui va venir. J'ai eu des réunions avec lui depuis un petit moment aussi, concernant ce mercato et aussi celui de l'été prochain, parce que ça va très vite. Il faut planifier avec beaucoup de temps. On a besoin de joueurs qui viennent et qui soient familiers avec ce style de jeu de possession. »

Sampaoli n’a pas de temps à perdre

« Parce que ce serait très difficile de l'expliquer à des joueurs qui ne le connaissent pas. On n'aura pas le temps de le faire, a prévenu le technicien. Donc on a besoin de joueurs qui viennent nous aider à approfondir cette idée de jeu au sein de l'effectif. Et ensuite, s'il y a des départs ou pas, je laisse le club gérer ça. J'ai une totale confiance dans les personnes qui gèrent le club et je connais très bien la réalité de l'équipe, ce que l'on peut ou ne peut pas faire lors du mercato. On veut juste essayer d'améliorer l'effectif pour maintenant, mais aussi pour l'été prochain. » Avant de recruter, Pablo Longoria devra déjà pousser un ou plusieurs joueurs vers la sortie.