OM : Longoria envoie Dieng chez un promu

Poussé vers la sortie par l’Olympique de Marseille, Bamba Dieng accepte finalement l’idée d’un départ. L’attaquant sénégalais a de grandes chances de filer en Angleterre, et plus précisément à Fulham dont les dirigeants négocient son transfert avec le président Pablo Longoria.

Bamba Dieng ne portera peut-être plus le maillot de l’Olympique de Marseille. C’est du moins la tendance qui se dessine pour l’attaquant poussé vers la sortie. Après son triplé en amical contre Marignane Gignac (4-1) cet été, le Sénégalais a subitement disparu des plans d’Igor Tudor. L’entraîneur marseillais le place loin dans sa hiérarchie, surtout après la récente signature du Chilien Alexis Sanchez. Un choix sportif plutôt étonnant, d’où la justification de Pablo Longoria la semaine dernière.

« La performance du joueur est jugée à l’entraînement au quotidien, expliquait le président olympien. Il n’y a pas de passé dans le football, c’est maintenant, le prochain entraînement, le match, ce que tu as fait hier, ce que tu as fait aujourd’hui. On parle d’un vrai talent, d’un joueur avec un vrai impact, mais il faut rappeler les valeurs du sport moderne. » Peu convaincant, le dirigeant semble surtout déterminé à conclure un gros transfert. Lui qui doit composer avec la pression du propriétaire Frank McCourt. La preuve, l’Olympique de Marseille réclame 15 millions d’euros pour céder Bamba Dieng.

Fulham have held initial talks with Marseille over the signing of striker Bamba Dieng. 2 years left on contract & Marseille value him at €15m. Talks ongoing with Roma over Justin Kluivert. #BambaDieng #JustinKluivert #FFC #Marseille #ASRoma https://t.co/Ezv4P8jrmE