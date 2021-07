OM : Longoria, encore une énorme surprise ?

Dans : OM.

Lors de la présentation de Cengiz Under et Luan Peres ce lundi, Pablo Longoria a fait le point sur le mercato. L’OM n’a aucune obligation.

Pablo Longoria réalise un mercato de folie. Huit joueurs ont déjà signé à l’OM depuis le début de l’été. Ce lundi midi, Cengiz Under et Luan Peres étaient présentés. Le président de l’OM en a profité pour faire le point dans de nombreux dossiers, dont ceux de Pol Lirola et Daniel Wass. Et si pour le moment, très peu de joueurs ont quitté Marseille, le club n’est pas inquiet. Pablo Longoria a rassuré les supporters : l’OM n’a pas la nécessité absolue de vendre.

« Avoir des obligations...C'est fort. Tous les clubs sont dans la nécessité de vendre des joueurs. Pratiquement 80% des clubs européens ont fini en rouge dans tous les bilans. Depuis le premier moment, vendre des joueurs ce n'est pas qu'une obligation économique, c'est aussi faire grandir le club économiquement et d'avoir un marché ambitieux. Il y aura des ventes partout. On a vu que le marché commençait à s'activer. Ce sera un marché avec des obligations. L'OM est un club où l'on vend pour cher. J'ai considéré qu'avoir trois joueurs en concurrence, c'est bien. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'obligation, mais c'est nécessaire pour faire grandir le club », a lâché le président de l’OM devant la presse.

Avec cette déclaration forte, Pablo Longoria prévient les clubs intéressés par Boubacar Kamara, en fin de contrat dans un an, Dario Benedetto, Nemanja Radonjic ou encore Duje Caleta-Car. L’OM ne bradera pas. Le club perd beaucoup d’argent chaque année mais Frank McCourt semble avoir les reins solides. L’objectif du club est clair et net : retrouver la Ligue des champions. L’OM s’en donne les moyens durant ce mercato estival. Reste à assumer sur le terrain.