OM : Longoria climatise le Brésil pour Luis Henrique

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Ces dernières heures, un accord semble proche d’être trouvé pour le départ en prêt de Luis Henrique de l’OM vers Flamengo au Brésil.

Courtisé par le Torino ainsi que le FC Nantes, Luis Henrique est finalement en partance pour Flamengo. L’attaquant de l’Olympique de Marseille privilégie la piste d’un retour au pays, deux ans après son départ de Botafogo pour le club phocéen, où il n’est pas parvenu à s’imposer pour le moment. Ces dernières heures, les médias brésiliens s’accordent à dire qu’un accord a été trouvé pour le prêt de Luis Henrique à Flamengo. Mais à en croire les informations de L’Equipe, Pablo Longoria n’a encore pas validé le départ de son joueur de 20 ans. Et pour cause, le président de l’Olympique de Marseille n'est pas chaud pour un prêt sans option d’achat. Pablo Longoria souhaite inclure une option d’achat, voire négocier un transfert définitif de Luis Henrique.

L'OM impose ses exigences pour Luis Henrique

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Luís Henrique⚡️ (@luis_ht01)

Quitte à voir partir Luis Henrique, le président de l’Olympique de Marseille souhaite que le club phocéen en tire profit financièrement. C’est ainsi que selon le quotidien national, Pablo Longoria négocie actuellement un transfert de Luis Henrique avec Flamengo. Idéalement, le président marseillais aimerait retomber sur ses pattes par rapport au transfert du Brésilien il y a deux ans et réclame donc une somme s’approchant au maximum des 8 millions d’euros déboursés en 2020. Pablo Longoria ne serait pas contre baisser légèrement cette somme, à condition d’inclure un pourcentage important à la revente afin que l’OM s’y retrouve. Dans le cas où Flamengo refuserait catégoriquement l’idée d’un transfert, un prêt avec option d’achat (obligatoire ou non) pourrait ensuite être étudié. Quoi qu’il en soit, Marseille ne veut pas d’un prêt sec. En ce sens, les négociations avec Nantes auraient été moins complexes car le club canari était intéressé par un transfert définitif de Luis Henrique. Mais le choix du joueur s’est porté sur Flamengo et Pablo Longoria ne peut pas aller contre la volonté de son attaquant.