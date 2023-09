OM ‍: Longoria, cette énorme bourde du mercato révélée ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dans les derniers jours du mercato, l’OM a officialisé le transfert d’Amir Murillo en provenance d’Anderlecht pour 3 millions d'euros afin de doubler le poste de Jonathan Clauss.

En quête d’un latéral droit durant tout l’été, l’Olympique de Marseille a attendu les derniers jours du mois d’août pour finaliser la signature de la doublure de Jonathan Clauss. Alors que le nom de Joakim Maehle a fait saliver les supporters olympiens, c’est finalement un illustre inconnu qui a posé ses valises sur la Canebière en la personne d’Amir Murillo. Le latéral droit panaméen s’est engagé pour trois ans en échange de trois millions d’euros et débarque avec un statut très clair de doublure.

Amir Murillo, un flop prévisible à l'OM ?

Latéral très offensif qui arrive à marquer entre 5 et 8 buts par saison, Amir Murillo n’est toutefois pas réputé pour sa fiabilité sur le plan défensif. Depuis sa signature à Marseille, de nombreuses critiques se sont abattues sur ce joueur que l’on va découvrir dans les prochaines semaines en France. Scout belge, Florian Holsbeek a été interrogé par Football Club de Marseille pour en savoir davantage sur la nouvelle recrue défensive de l’Olympique de Marseille et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Amir Murillo est rhabillé pour l’hiver.

« C’est un joueur qui est arrivé en Belgique avec une belle carte de visite. Un international qui a joué la Coupe du Monde… A côté de ça c’est un joueur qui a énormément de problème. Il est nonchalant. Il n’actionne pas le contre-pressing à la perte de balle… Le problème ce n’est pas qu’il ne veut pas défendre, c’est qu’il ne sait pas défendre. Il ne ressert pas assez dans l’axe quand le jeu se passe à gauche. Il ne rentre pas, il laisse de l’espace. Dans son dos, il y a toujours des espaces, il ne sait pas s’aligner et défendre à 4. A Anderlecht, la défense était à 4 à plat et ils jouaient le hors-jeu. L’équipe n’y arrivait pas avec lui, il laissait toujours des trous » estime le scout belge avant de conclure.

« Il fait beaucoup de fautes, l’homme passe ou alors il ne passe pas. Il prend l’homme, il prend des rouges stupides, il ne sait pas gérer ses émotions » a conclu le recruteur belge, pas tendre avec Amir Murillo et qui ne croit pas une seconde que le latéral panaméen soit capable de chiper la place de Jonathan Clauss à l’OM dans les semaines à venir. Ce qui n’est pas très grave puisque l’ex-défenseur de Lens réalise un excellent début de saison et s’impose plus que jamais comme un titulaire indiscutable à Marseille. Avec l’enchainement des matchs et l’Europa League à disputer, Murillo aura néanmoins quelques matchs à jouer et Marcelino attendra de lui qu’il soit performant quand son heure viendra.