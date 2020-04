OM : 10 buts cette saison, Zubi a une touche en L1

Dans : OM.

En quête de jolis coups sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille creuse une nouvelle piste en Ligue 1, et plus précisément du côté de Strasbourg.

Même si la saison 2019-2020 devrait reprendre en juin prochain, selon la projection effectuée par la LFP, le club phocéen finira quand même l’exercice avec un énorme déficit. Malgré une potentielle qualification pour la Ligue des Champions, avec un podium final en championnat, l’OM aura effectivement des dettes à rembourser lors du prochain mercato. C’est donc pour cette raison que Marseille devra vendre pour renflouer les caisses, tout en trouvant de bonnes affaires pour tenter de conserver le meilleur effectif possible. Pour accomplir cette mission périlleuse, Andoni Zubizarreta et André Villas-Boas travaille déjà d'arrache-pied en cette période de confinement, liée à la pandémie de coronavirus. Et selon France Football, l’OM s’intéresse de près à Adrien Thomasson.

Auteur d’une belle saison avec Strasbourg, où il a marqué dix buts et délivré trois passes décisives en 32 matchs, le milieu offensif est une cible de choix. D’abord au niveau sportif, vu que sa polyvalence et son talent sont reconnus en L1 depuis 2015 et son arrivée à Nantes. Mais aussi au niveau financier, puisque le joueur de 26 ans serait une recrue à moindre coût pour Marseille, vu qu’il est en fin de contrat en 2021. Apprécié par Villas-Boas, Thomasson aura en tout cas l’embarras du choix lors du prochain marché des transferts. Sachant que le LOSC et plusieurs clubs étrangers sont également à l'affût dans ce dossier estimé à une dizaine de millions d'euros. Ce qui n’est d’ailleurs pas une très bonne nouvelle pour l’OM...