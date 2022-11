OM : Longoria casse l’ambiance avant le mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato hivernal approche et malgré l’activité débordante de Pablo Longoria, il ne devrait pas se passer grand-chose à Marseille.

Très actif lors du mercato estival, Pablo Longoria va-t-il faire honneur à sa réputation cet hiver en multipliant les deals à l’Olympique de Marseille ? Il y a quelques jours, la presse régionale indiquait que le président phocéen souhaitait vendre Gerson et Pape Gueye, idéalement pour recruter deux joueurs (un défenseur central et un attaquant). Dans un entretien accordé à Foot Mercato, Pablo Longoria a mis un coup de frein aux rumeurs. Et pour cause, le président de l’OM a rappelé que le mercato hivernal était avant tout un mercato « d’opportunité ou de réparation ». Autrement dit, alors que Marseille a été éliminé de toutes les compétitions européennes et qu’un effectif pléthorique n’est donc plus nécessaire, il y a peu de chances que l’OM parte dans tous les sens lors du prochain mercato d’hiver.

Longoria très prudent avant le mercato hivernal

« Je considère toujours ce mercato d'hiver comme un marché d'opportunité ou de réparation. Bien analyser à mi-novembre quels sont les postes que tu dois renforcer, qu'est-ce que le marché peut t'offrir, qui sont les joueurs qui sont les plus performants et les moins performants à l'intérieur de ton effectif ? Même s'il y avait eu qualification en Ligue des Champions, je ne crois pas qu'on aurait dû changer les effectifs. Je ne crois pas au changement d'effectif à mi-saison. Tu peux améliorer, réparer. C'est un marché de réparation. Tu peux trouver quelques bonnes opportunités, mais pas changer l'âme dans une équipe. Cela se construit pendant la présaison. Pour nous, ça va se construire aussi pendant la préparation qu'on va faire en novembre-décembre. Sinon, tu vas à l'encontre du football. Est-ce qu'on aurait eu plus de possibilités économiques ? Oui, bien sûr. Mais c'est aussi vrai qu'on veut arriver à l'équilibre, ou le plus proche possible » a lancé Pablo Longoria, indiquant clairement que la tendance n’était pas à un mercato tout feu tout flamme à Marseille l’hiver prochain. De quoi empêcher les supporters olympiens de rêver d’une recrue phare au mois de janvier.