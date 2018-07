OM : Payet en Premier League ? L'OM c'est beaucoup mieux pour lui !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Dimitri Payet a repris le chemin de l'entraînement et des matches amicaux sous le maillot de l'Olympique de Marseille, alors que quelques rumeurs avaient circulé sur un possible départ vers la Premier League et plus précisément à West Ham où le joueur réunionnais avait déjà évolué. Même si ces bruits se sont largement atténués, la possibilité de voir Dimitri Payet partir lors du mercato donnait quelques sueurs froides aux supporters de l'OM, lesquels connaissent bien l'importance de ce dernier dans l'effectif de Rudi Garcia.

Cependant, selon Robert Pirès, il n'y a strictement aucune chance de voir Dimitri Payet revenir en Premier League. Et pour cause, l'OM apporte beaucoup plus à l'international tricolore. « Si Payet va retourner à West Ham ? Bien que Payet ait livré d’excellentes prestations sous le maillot de West Ham, je ne pense pas qu’il ait envie de revenir en Angleterre. Ce retour en France lui a fait du bien. Son niveau de jeu est correct et c’est le capitaine de l’OM. C’est un homme important dans le collectif olympien », fait remarquer, sur le site d'un opérateur de paris sportifs, le champion du monde 1998.