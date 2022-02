OM : Longoria c'est 20/20, c'est un Parisien qui le dit

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Nommé à la place de Jacques-Henry Eyraud il y a un an, Pablo Longoria a remis l'Olympique de Marseille sur de bons rails et le président espagnol de l'OM s'attire le respect de tous.

Il y a un an, après les graves incidents intervenus à la Commanderie, et face au soulèvement des supporters de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt avait décidé de remplacer un Jacques-Henry Eyraud clairement dans le rouge, par Pablo Longoria, alors en charge de la direction sportive du club provençal. Pour ce dernier, la mission était colossale, puisqu’en plus de la gestion au quotidien de l’OM, il devait gérer également le mercato, ce qui est son cœur de métier bien plus que s’occuper de la vie quotidienne de Marseille. Mais à l’heure d’un premier bilan, il est clair que Pablo Longoria a réussi sa mission, à savoir ramener l’équipe phocéenne dans les hauteurs de la Ligue 1, mais également offrir un effectif digne de ce nom à Jorge Sampaoli, qu’il avait convaincu de venir remplacer André Villas-Boas. Tout cela a évidemment contribué à faire du patron espagnol un des chouchous du Vélodrome, ce qui n’avait plus été le cas depuis longtemps pour un patron de l’OM.

Pablo Longoria a réussi un sans-faute ou presque à Marseille

Joyeux anniversaire 𝐏𝐚𝐛𝐥𝐨 𝐋𝐨𝐧𝐠𝐨𝐫𝐢𝐚 💙



Notre président célèbre aujourd'hui ses 3⃣5⃣ ans 🎂 pic.twitter.com/Of8PtCqf59 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 9, 2021

Revenant sur cette année de gestion pour Pablo Longoria, Mickaël Madar, natif de la capitale, n’a pas masqué son admiration pour le travail fourni par le président de l’Olympique de Marseille, alors que le climat était plutôt tendu du côté de la Commanderie au moment de sa désignation par le propriétaire américain de l’OM. « La nomination de Pablo Longoria en tant que président était déjà incroyable. Son rôle à lui était de restructurer un peu l’Olympique de Marseille et de ramener des joueurs avec le peu de moyens qu’il avait en sa possession. Il fallait faire un recrutement pas évident et qui était difficile et il a réussi à ramener de bons joueurs. C’est une belle réussite même si tout n’est pas parfait. On peut penser à la relation entre Milik et Sampaoli (…) Pour l’instant, le bilan marseillais avec tout ce qui a été fait depuis que Pablo Longoria est arrivé, c’est vraiment une réussite », a reconnu l’ancien joueur du PSG sur Canal+ Sport.