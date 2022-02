OM : Longoria avait promis de laisser Milik partir

Dans : OM.

Mécontent de sa situation à l’Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik a de quoi regretter sa grave blessure à un genou la saison dernière. Sans ce coup dur, l’attaquant polonais aurait pu rejoindre un club plus ambitieux grâce à un accord passé avec Pablo Longoria, l'ancien directeur sportif ensuite nommé président.

Arkadiusz Milik a beau empiler les buts, son temps de jeu reste insuffisant à ses yeux. L’attaquant de l’Olympique de Marseille estime sans doute que ses statistiques devraient lui valoir un meilleur statut. Du coup, lorsque Jorge Sampaoli l’a remplacé après son doublé contre Qarabag (3-1) jeudi en Ligue Europa Conférence, le Polonais n’a pas caché sa colère. Une réaction qui n’a pas plu à l’entraîneur marseillais.

« J'en ai parlé avec lui. Je lui ai dit qu'il devait être heureux, a confié Jorge Sampaoli. Il a marqué deux buts, l'OM a gagné, il doit aussi être heureux parce qu'un partenaire est entré à sa place. On a l'impression que les joueurs cherchent des excuses pour ne pas être heureux. L'équipe a gagné même si elle n'a pas bien joué, donc il doit être heureux. S'il ne l'est pas, c'est son problème et il devrait en parler avec quelqu'un d'autre, mais pas avec moi. » Pas l’idéal pour calmer les tensions entre les deux hommes.

Malgré son efficacité, Arkadiusz Milik ne fait pas forcément le bonheur de son coach. Du coup, l’ancien joueur de Naples doit peut-être repenser à l’été dernier. A ce moment, l’international polonais disposait d’un accord avec Pablo Longoria qui, au moment d'attirer le buteur en janvier 2021, lui avait offert un bon de sortie à condition qu’un club propose plus de 12 millions d’euros pour son transfert. L’offre aurait pu venir. Mais en toute fin de saison, une grave blessure au genou l’avait privé de l’Euro… et d’un possible départ chez un grand d’Europe. Reste à savoir si l’accord avec le président tient toujours.