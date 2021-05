OM : Longoria au charbon pour casser le prix de Pol Lirola

Dans : OM.

Prêté avec option d’achat par la Fiorentina au mois de janvier, Pol Lirola a rapidement charmé les supporters de l’OM ainsi que Jorge Sampaoli.

Latéral droit très offensif, l’Espagnol de 24 ans correspond parfaitement au profil de joueur que Jorge Sampaoli souhaite avoir pour occuper le rôle de piston. Auteur de 2 buts et 4 passes décisives en seulement 18 matchs en France, Pol Lirola est de mieux en mieux à Marseille. Dans une interview accordée à RMC, le joueur sous contrat jusqu’en 2024 avec la Fiorentina a par ailleurs confirmé son envie de rester à Marseille. Problème : le montant de l’option d’achat, à savoir 12 ME, est trop élevé pour l’OM. En ce sens, Pablo Longoria est activement au travail dans le but de faire baisser l’option d’achat de Pol Lirola pour le recruter définitivement.

Des contacts ont récemment été noués entre les deux parties dans le but de trouver un accord selon le journaliste Ignazio Genuardi. « Désireux de conserver Lirola, Marseille a récemment eu un contact avec les dirigeants de la Fiorentina. Il s’agit de baisser le montant de l’OA (12 ME) assortie au prêt du latéral espagnol (qui est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec la Viola) » a publié l’insider, pour qui les choses sérieuses ont commencé au sujet de Pol Lirola entre les dirigeants de l’Olympique de Marseille et ceux de la Fiorentina. Reste maintenant à savoir quelle baisse Pablo Longoria exige de la part de la Viola pour boucler l’opération. Car au vu des très bonnes performances de l’Espagnol, les dirigeants transalpins n’ont aucun intérêt à revoir de manière trop importante leurs prétentions à la baisse. Pour rappel, il a récemment été dévoilé que l’OM envisageait de négocier à la baisse les options d’achat ou alors de tenter d’obtenir un second prêt pour conserver Pol Lirola et Leonardo Balerdi. Le choix de la négociation d’un transfert a été fait en ce qui concerne le défenseur espagnol, reste à voir si la même méthode sera privilégiée pour l’Argentin du Borussia Dortmund.