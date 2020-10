OM : 0 point mais 23 ME, la C1 vaut le coup

Dans : OM.

Rien n’est fini pour l’OM en Ligue des Champions, mais ce mini-championnat est tout de même bien mal engagé avec zéro point en deux matchs.

Des mauvais résultats et une résignation qui pèsent déjà sur le moral des supporters. La double confrontation face à Porto sera donc décisive sur le plan sportif, mais au niveau comptable, l’OM peut déjà se féliciter d’être allé chercher le podium la saison passée. En effet, les premiers chiffres sont tombés et le site spécialisé Sportune a confirmé que la C1 était toujours aussi lucrative, surtout en ces temps de difficulté économique.

Pour sa participation à l’épreuve, l’OM a hérité de 15,25 ME, et à cette somme s’ajoute la prime de classement au coefficient qui monte à 7,75 ME, pour un total donc de 23 ME. A cela peuvent encore s’ajouter les primes de qualification, de victoire ou point pris. Et ce n’est pas négligeable, puisque la saison dernière, un match nul rapportait par exemple 900.000 euros. Le barème devrait toujours être appliqué cette année, et démontre en tout cas que, même si la phase de poule s’annonce délicate pour l’OM, chaque match a tout de même une importance non négligeable sur le plan comptable.