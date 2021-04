OM : Lirola glisse trois vœux au génie Longoria

Dans : OM.

Prêté avec option d’achat par la Fiorentina, Pol Lirola a convaincu Jorge Sampaoli de le conserver à l’OM la saison prochaine.

Pablo Longoria doit maintenant s’asseoir à la table des négociations avec la Fiorentina pour tenter de trouver un accord et ainsi recruter définitivement Pol Lirola. Le montant de l’option d’achat s’élève à 12 ME, un prix que le président espagnol de l’OM va tenter de revoir à la baisse. De son côté, l’Espagnol de 24 ans a d’ores et déjà fait savoir à sa direction qu’il souhaitait poursuivre à Marseille sous les ordre de Jorge Sampaoli, comme il l’a lui-même confirmé à RMC.

« Ça fait quelques mois que je suis ici, je me sens complètement intégré au groupe. Sur le terrain mes partenaires savent comment jouer avec moi désormais, ils savent quand me donner le ballon. Je leur ai dit (aux dirigeants) ce que j’avais à leur dire, à savoir que j’ai envie de continuer ici. Mais comme je l’ai déjà dit ça ne dépend pas de moi, ce qui dépend de moi c’est de donner mon meilleur sur le terrain. On verra pour le futur » a glissé Pol Lirola, qui souhaite rester à Marseille. Mais l’Espagnol veut évoluer dans une équipe compétitive la saison prochaine.

Il veut que Balerdi et Milik restent

C’est ainsi que sur les ondes de la radio, il a également glissé à Pablo Longoria qu’il aimerait beaucoup que ses amis Leonardo Balerdi (prêté avec option d’achat) et Arkadiusz Milik (prêté jusqu’en 2022 avec obligation d’achat) restent également à Marseille cet été. « En dehors du terrain on partage beaucoup de moments, on est souvent ensemble avec lui et Leo (Balerdi). Avec Leo on partage la langue mais avec Milik je peux parler italien. On a un peu la même culture, la même façon de voir les choses. J’adorerais que tout cela continue la saison prochaine ». Trois vœux logiquement partagés par les supporters marseillais ainsi que par la direction de l’OM au vu des prestations de Lirola, de Balerdi et bien sûr de Milik.