OM ‍: Longoria a un nouveau coup de coeur en Italie

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM continue de chercher la parle rare en Italie pour animer son couloir droit, et se penche sur une solide révélation de cette première partie de saison à Vérone.

De nombreux noms sont évoqués dans le viseur de l’Olympique de Marseille, et à chaque journée ses rumeurs parfois inattendues. Cela n’empêchera certainement pas Pablo Longoria de faire comme il aime, c’est à dire de surprendre tout le monde avec un joueur que personne n’avait vu venir. En attendant de trouver la perle rare, le président de l’OM cherche la bonne affaire et il se tourne souvent vers l’Italie. Selon la Gazzetta dello Sport, le club phocéen lorgne sur Jackson Tchatchoua, qui va quitter le Hellas Vérone. Cet homme de couloir droit, capable de jouer en défense ou au milieu, compte bien profiter de sa bonne première partie de saison pour prendre son envol.

Un prix évalué à 7 millions d'euros

🔴 INFO MERCATO !



Jackson Tchatchoua devrait quitter l’Hellas Vérone cet hiver, l’Udinese et l’Olympique de Marseille sont sur le dossier.👋🏾🔜@Guillaumemp pic.twitter.com/nC32C8FFkc — 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗰𝗮𝗺𝗲𝗿𝗼𝘂𝗻𝗮𝗶𝘀 🇨🇲🦁 (@JoueursCMR) January 14, 2025

En décembre, le Milan AC le surveillait mais le média italien souligne que l’OM est davantage à la lutte avec l’Udinese pour le faire venir lors de ce mercato. L’international camerounais de 23 ans est infatigable avec Vérone cette saison et enchaîne les bonnes performances. Cependant, le club italien consentirait à le céder en cas d’offre à hauteur de 7 millions d’euros. Un sacré investissement mais Pablo Longoria a certainement grandement envie de faire plaisir à Roberto De Zerbi, qui lui aussi suit de près la Serie A dans le but d’y trouver des renforts pour cet hiver. Dans ce rôle, l'OM explore une autre piste sérieuse en Italie, celle menant à Nicolas Zaleski, pour qui des négociations sont très avancées avec l'AS Roma. On peut légitimement penser que le club phocéen s'activera dans le dossier Jackson Tchatchoua en cas d'échec pour la venue du Polonais de 22 ans.