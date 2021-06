OM : Lirola veut signer à Marseille, ça sent le clash

Dans : OM.

Prêté à Marseille lors de la deuxième partie de saison, Pol Lirola veut impérativement signer de manière définitive à l’OM.

Malgré les excellentes prestations de Pol Lirola sous le maillot phocéen, Pablo Longoria a fait le choix de laisser expirer l’option d’achat à 12 ME, qui était valable jusqu’au 31 mai. Le président de l’Olympique de Marseille ne s’en est jamais caché, que ce soit pour Pol Lirola ou Leonardo Balerdi, il négociera afin de revoir les prix à la baisse. Pour le dirigeant espagnol de 34 ans, hors de question de payer cash des options d’achat à 12 ou 15 ME dans un tel contexte. C’est ainsi que l’Olympique de Marseille s’est lancé dans le très long jeu des négociations avec la Fiorentina dans le but d’obtenir le transfert de Pol Lirola pour moins de 10 ME. Une stratégie appuyée par la position déterminée du joueur, prêt à tout pour rester à Marseille selon La Nazione.

Le média italien dévoile ce jeudi que Pol Lirola n’a aucunement l’intention de revenir à la Fiorentina, malgré la volonté de Gennaro Gattuso de le tester à la reprise de l’entraînement de la Viola le 6 juillet prochain. Par l’intermédiaire de ses agents, le latéral droit espagnol de 24 ans a fait savoir aux dirigeants de la Fiorentina qu’il était hors de question qu’il reporte le maillot violet et que son unique objectif était de signer définitivement à Marseille, où il s’est éclaté sous les ordres de Jorge Sampaoli aux côtés de joueurs tels que Boubacar Kamara, Arkadiusz Milik ou encore Dimitri Payet. Les supporters marseillais seront très attentifs à l’évolution de ce dossier, car l’attitude de Pol Lirola laisse penser que l’Espagnol est prêt à aller au clash avec la Fiorentina pour signer à Marseille, ce qui arrangerait sans doute Pablo Longoria dans les négociations…