OM ‍: Lirola reçoit une offre inespérée en Italie

Par Corentin Facy

Dans la dernière ligne droite du mercato, l’OM s’attend à voir plusieurs joueurs partir. Parmi eux, Pol Lirola pourrait rebondir dans une destination totalement inattendue et inespérée pour lui.

Prêté à Frosinone la saison dernière, Pol Lirola a fait son retour à l’Olympique de Marseille au début de l’été. Et contrairement à Samuel Gigot, Chancel Mbemba ou encore Jordan Veretout, le latéral droit espagnol n’a pas été mis à l’écart par Pablo Longoria et Roberto De Zerbi. Pol Lirola a même disputé l’intégralité des matchs amicaux du club phocéen avant d’être titularisé à la surprise générale par Roberto De Zerbi sur la pelouse de Brest lors de la première journée (1-5) en raison des nombreuses absences ce jour-là.

Resté sur le banc contre Reims ce week-end, Pol Lirola ne sera pas retenu par sa direction lors de cette dernière journée du mercato. Ces dernières heures, son nom a été évoqué en Turquie, une destination qui ne le fait pas rêver. En revanche, certains échos en Italie font état d’un intérêt de Naples, ce qui change la donne pour l’ancien joueur de Sassuolo. A en croire les informations d’Il Mattino, le Napoli qui vient de recruter Lukaku et McTominay est désormais à l’affût de plusieurs coups à bas prix pour couvrir certains postes dont celui de latéral droit.

Naples est très intéressé par Pol Lirola

Dans cette optique, le profil de Pol Lirola plait à l’état-major napolitain, qui pourrait dégainer une offre de prêt. L’Olympique de Marseille a d’ores et déjà donné son accord à Naples pour un départ de Pol Lirola, même pour un prêt gratuit et sans option d’achat. L’objectif de Pablo Longoria est tout simplement d’alléger sa masse salariale, ce qui pourrait débloquer dans la dernière ligne droite du mercato une possible arrivée comme celle par exemple de Lorenz Assignon. L’offre napolitaine est encore à confirmer mais un intérêt concret existe, et il s’agit maintenant de voir si cela se concrétisera d’ici 23 heures ce vendredi.