OM : Lirola à Marseille, la Fiorentina ne se cache plus

Dans : OM.

Comme évoqué depuis quelques jours, l’Espagnol Pol Lirola devrait bien revenir à l’Olympique de Marseille. Le latéral droit performant pendant son prêt la saison dernière se dirige vers un transfert définitif en provenance de la Fiorentina, qui a identifié un potentiel successeur.

Où en est précisément le dossier Pol Lirola ? Bien que satisfaits du mercato orchestré par le président Pablo Longoria, les supporters de l’Olympique de Marseille ont encore une petite inquiétude au sujet du latéral droit. L’Espagnol de 23 ans est annoncé proche d’un retour depuis plusieurs jours mais force est de constater que tout n’est pas totalement finalisé. Les signaux sont pourtant positifs chez toutes les sources, et notamment du côté de Nicolo Schira.

Un Italien pour remplacer Lirola

En effet, le journaliste italien confirme que le retour de Pol Lirola au club phocéen est quasiment acté. Pour appuyer son information, le spécialiste mercato ajoute que la Fiorentina est actuellement à la recherche du remplaçant du futur Marseillais. La Viola étudierait principalement la piste menant à l’Italien Davide Zappacosta (29 ans), qui n’a plus qu’un an de contrat avec Chelsea suite à ses prêts à la Roma et au Genoa. Un indice forcément encourageant pour l’Olympique de Marseille qui s’est longtemps heurté aux exigences de la Fiorentina sur ce dossier.

Rappelons que le président Pablo Longoria avait d’abord refusé de payer le montant de l’option d’achat à 12 millions d’euros, espérant trouver un accord sur un prix inférieur. Mais le club de Florence n’a jamais cédé. D’où l’accord annoncé au tarif initialement demandé. Rien ne devrait donc empêcher le pensionnaire du Vélodrome de conclure le transfert de Pol Lirola qui aura de la concurrence la saison prochaine. Sans parler de l’ailier Cengiz Ünder qui évolue en tant que piston droit pendant la préparation, le couteau suisse du FC Valence Daniel Wass est également espéré à Marseille.