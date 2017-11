OM-LOSC : Djibril Cissé révèle l'erreur fatale de Bielsa en 2015

Dans : OM, LOSC, Ligue 1.

Dix-neuvième de L1 avec 12 points, le LOSC est en pleine crise. D’autant que le club nordiste a « suspendu » Marcelo Bielsa, véritable attraction de l’été dans le Nord.

Au grand regret des supporters, le technicien argentin n’a pas réussi à donner le visage qu’il souhaitait à son équipe, qu’il a pourtant composée dans son intégralité avec Luis Campos et Marc Ingla. Et si finalement, la principale erreur de Marcelo Bielsa avait été de quitter l’OM en 2015 ? Interrogé par BeIN SPORTS, Djibril Cissé se pose la question.

« Bielsa ? Je l’adore. Je ne serai peut-être pas objectif. Pour moi c’est un génie qui n’a pas forcément sa place en France. Il l’avait à l’OM et tout allait bien. C’est un club fait pour lui. Je n’ai pas compris pourquoi il n’est pas resté à l’OM et pourquoi il est allé au LOSC. Je l’adore et ça me fait mal au cœur. Je ne sais pas où il pourrait rebondir » a lancé l’ancien attaquant des Bleus, qui espère vite revoir El Loco sur un banc. « J’espère le revoir bientôt dans un grand club, il le mérite. Pourquoi n'est-il pas fait pour la France ? C’est quelqu’un qui aime bien rentrer dans les joueurs et les pousser dans les derniers retranchements et ce n’est peut-être pas la mentalité du championnat de France. J’ai discuté beaucoup avec Gignac et il vous pousse vraiment à bout » a confié l’actuel buteur d’Yverdon-Sport en Suisse. En attendant, Marcelo Bielsa est toujours officiellement salarié du LOSC…