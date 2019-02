OM : Les supporters gueulent, McCourt a acheté l'OM pour ça

Dans : OM, Ligue 1.

Venu récemment à Marseille, où il a assisté à la défaite de son club face à Lille, Frank McCourt a rapidement compris que ce qu'on lui avait dit des supporters de l'OM n'était pas une blague. Car le milliardaire US, interpellé par les virages du Vélodrome via des banderoles, savait à quoi s'attendre lorsqu'il a racheté l'Olympique de Marseille à Margarita Louis-Dreyfus. Dans un reportage diffusé sur Canal+ consacré à Joe DaGrosa, qui a repris Bordeaux, Frank McCourt est interrogé sur la manière dont il percevait la présence des supporters et leur importance.

Même si ce témoignage a été fait avant OM-Lille, le milliardaire américain aux commandes du club phocéen avoue se réjouir de cette passion qui entoure l'Olympique de Marseille. « Quand j'ai fait faire des études pour acheter l'OM, l'information qui revenait en boucle, c'est que les fans étaient passionnés et actifs. Cela m'était présenté comme un avertissement et ça m'a surpris. Qui voudrait d'un club où les fans sont calmes et indifférents ? Cela n'a pas de sens ! », explique Frank McCourt, qui compte beaucoup sur les fans de l'OM...pour remplir les caisses du club, notamment lorsqu'ils viennent au Vélodrome. En contrepartie, il doit accepter quelques mouvements d'humeur, même si les sanctions qui tombent souvent sur l'Olympique de Marseille ne sont probablement pas à son goût.