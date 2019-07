OM : Les supporters en rêvaient, il manquait juste 8 ME...

Dans : OM, Mercato.

Sans argent, recruter devient forcément impossible dans le monde du football. Et cela pourra bien donner des regrets aux dirigeants provençaux, qui avaient remarqué comme beaucoup de gens une véritable pépite à l’occasion du championnat d’Europe espoirs disputé récemment en Italie. Face à la France comme l’Angleterre, Ianis Hagi avait démontré qu’il portait dignement le nom de son père, le grand Gheorghe, qui avait emmené la Roumanie en quart de finale de la Coupe du monde en 1994. Son fils, qui a brillé dans le championnat roumain avec des débuts tranchants et efficaces, avait connu une première aventure manquée car un peu trop prématurée à la Fiorentina.

Il va retenter sa chance dans un club modeste, le KRC Genk. Le club belge, qui a officialisé son recrutement dernièrement, a grillé la politesse à l’Olympique de Marseille annonce ainsi L’Equipe. Les dirigeants provençaux étaient très chauds sur cette piste, mais ils se sont montrés incapables de faire la moindre proposition à son club de Constanta, pour au final voir Genk l’emporter avec un prix entre 8 et 10 ME. Un prix pour le moment rhédibitoire pour les finances marseillaises, et qui explique aussi pourquoi l’OM n’a pas bougé pour Mathieu Cafaro (Reims) ou Ruben Aguilar (Montpellier).