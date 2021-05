OM : Les rumeurs ? Thiago Almada s'en fiche

Dans : OM.

Questionné sur les rumeurs autour de son avenir, Thiago Almada affirme rester calme. Le milieu de terrain argentin semble de plus en plus proche de l'OM.

Déjà pisté lors de l'hiver dernier, Thiago Almada est plus que jamais dans le viseur de l'OM. Pour lutter face à une concurrence XXL avec notamment l'Atletico de Diego Simeone, Pablo Longoria a décidé de prendre les devants, prenant contact avec les dirigeants de Vélez Sarsfield depuis plusieurs semaines maintenant. Le club argentin réclame environ 15 millions d'euros hors bonus. Plus les jours passent, et plus les rumeurs se font nombreuses autour de l'arrivée du milieu de terrain dans la cité phocéenne. Certains médias évoquent même un accord entre l'OM et Thiago Almada. Une situation qui ne semble pas perturber Thiago Almada plus que ça. Entré en cours de match face au Gimnasia La Plata samedi, le joueur de 20 ans s'est montré décisif en marquant quelques minutes seulement après son entrée en jeu.

Le joueur reste calme

Après la rencontre, l'international U20 a été interrogé sur sa capacité à gérer les rumeurs autour de son avenir. « Je reste calme. J'en parle avec ma famille et mes coéquipiers. Mais j'essaie de rester calme » a déclaré le joueur dans des propos relayés par Nico Faure sur son compte Twitter. D'après RMC, Thiago Almada est lui d'accord pour rejoindre l'OM. Reste désormais à Pablo Longoria de trouver un accord avec Vélez, qui pourrait se montrer gourmand. Néanmoins, les économies réalisées sur le salaire de Florian Thauvin qui partira en fin de saison pourraient permettre à Marseille de boucler l'arrivée d'Almada. En plus du petit milieu de terrain argentin, Jorge Sampaoli devrait compter sur le renfort d'Amine Adli, qui est lui aussi tombé d'accord avec le club phocéen. L'OM s'apprête donc à entrer dans une nouvelle ère l'été prochain, avec une politique de plus en plus orientée vers les jeunes joueurs.