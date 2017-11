OM : « Les miracles n'arrivent pas par hasard », Garcia s'explique

Dans : OM, Europa League, Coupe.

Rudi Garcia, entraîneur de l'OM, après le nul à Konyaspor en Europa League (1-1) : « Les miracles n'arrivent pas par hasard. Comme lors du dernier match, l'équipe y a cru jusqu'au bout, malgré l'infériorité numérique. Les remplaçants ont été à la hauteur. Il y a notamment eu la vitesse de Clinton Njie qui amène le but contre son camp turc. On a encore oeuvré en équipe, même s'il y a encore plein de choses à revoir. Le penalty ? Je n'en sais rien, je n'ai rien vu. Je fais confiance aux six arbitres. On est passé en quelques secondes d'une situation difficile à une situation où on a encore notre avenir dans nos mains. On est encore en vie. Même si on ne peut plus finir premier du groupe, on peut se qualifier. Il nous faut battre Salzbourg. On a fait de bonnes choses, mais, comme à Bordeaux, on a encore été trop souvent défaillants dans la finition. Si on marque avant, peut être que le penalty n'existe pas ».