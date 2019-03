OM : Les Marseillais en force, il rêve d'imiter l'OL

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Du côté de l'Olympique de Marseille, Maxime Lopez est incontestablement l'un des chouchous du Stade Vélodrome.

Il faut dire qu'il a tout pour lui. Il a été formé au sein du club phocéen, il est jeune et brillant sur le terrain. Titulaire ces dernières semaines dans l'entrejeu marseillais, en lieu et place de joueurs comme Luiz Gustavo ou Strootman, l'international espoirs vit son rêve à Marseille, sa ville de naissance. À 21 ans, Lopez est satisfait de sa saison, même s'il aimerait être plus décisif avec des buts ou des passes. Malgré tout, il poursuit sa progression aux côtés de Rudi Garcia. Son exemple, couplé à celui de Boubacar Kamara, prouve donc que l'OM peut se reposer un peu sur son centre de formation. Ce que Lopez apprécie forcément.

« Minot de l'OM ? Je me rends compte de l’image que je peux véhiculer à Marseille. J’ai conscience que je suis un exemple pour les petits. Plus de jeunes du centre à l'OM ? C’est un peu ce qu’il a manqué sur les quinze dernières années à Marseille. Il y a trop peu de joueurs qui sont sortis. Ce serait un rêve de jouer un jour avec plusieurs joueurs issus de la formation. Le fait déjà de jouer avec Bouba Kamara, je suis plus heureux. Je me rappelle quand on jouait ensemble en U19, en CFA. Jouer ensemble chez les pros à présent, c’est magnifique. Donc j’aimerais qu’il y ait bien plus de jeunes qui viennent avec nous », explique, sur Foot Mercato, Lopez, qui souhaite donc que l'OM imite l'OL en laissant plus de places dans son équipe aux jeunes du centre. Mais pas sûr que cela en prenne le chemin, malgré l'ambition du Champions Project, puisque la réserve marseillaise est par exemple dernière de N2.