OM: Les Marseillais en force chez les Bleus, Germain savoure

Dans : OM, Equipe de France.

Touché à un genou lundi, Layvin Kurzawa a dû déclarer forfait pour les prochains matchs de l’équipe de France contre la Bulgarie et la Biélorussie (7 et 10 octobre).

Déjà confronté à l’absence de Benjamin Mendy à ce poste, le sélectionneur Didier Deschamps a fait appel au Marseillais Jordan Amavi. Un choix logique selon son coéquipier Valère Germain. « Félicitations à lui. Il le mérite. Il n’a pas fait énormément de matchs en ce début de saison mais il en a fait trois ou quatre avec beaucoup de qualité, a commenté l’attaquant dans des propos relayés par Le Phocéen. Et puis j’espère qu’il va montrer en équipe de France qu’il a le niveau. Nous, on en est persuadés. »

Au passage, Germain en a profité pour narguer les détracteurs de l’Olympique de Marseille, représenté par cinq joueurs (Mandanda, Thauvin, Payet, Rami et Amavi) chez les Bleus ! « Ça représente la moitié d’une équipe déjà, a rappelé l’ancien Monégasque. Donc ça fait beaucoup de joueurs et ça montre que, malgré ce que disaient les médias, que l’OM était en crise il y a trois semaines, aujourd’hui on est troisièmes et il y a de qualité dans ce groupe. » Entre une troisième place de Ligue 1 et une supériorité numérique en EdF, Marseille va passer une bonne trêve internationale…