OM : Les joueurs sont nuls, Larqué défend Garcia d'une drôle de façon

Dans : OM, Ligue 1.

Accusé d’être le responsable n°1 du fiasco actuel de l’OM, Rudi Garcia est plus que jamais dans le viseur des supporters phocéens.

Il faut dire que ce lundi, le club marseillais pointe à la 10e place du classement, en attendant son match en retard de la 18e journée contre Bordeaux, qui se disputera mardi soir à l’Orange Vélodrome. Mais malgré les mauvais résultats de son équipe, Jacques-Henri Eyraud refuse de céder à la pression des supporters, et maintient sa confiance à Rudi Garcia. Jusqu’à quand ? Une chose est sûre, l’éventuel départ de l’ancien coach de Lille ne résoudra pas tous les problèmes de l’OM selon Jean-Michel Larqué.

« Si virer Rudi Garcia était la recette miracle, je crois qu'il s'en irait de lui-même. Si on veut faire de lui la brebis galeuse et le responsable de tous les maux, on peut. Mais je ne vois pas qui va faire rajeunir Mandanda ou Rami et relancer Payet ou Amavi d'un coup de baguette magique. Le problème vient des joueurs. Il faut faire le dos rond et attendre que l'orage passe » a confié dans les colonnes du Parisien, l’ancien consultant de RMC. Reste maintenant à savoir quelles seront les décisions prises par Jacques-Henri Eyraud en cas de nouvelle contreperformance face aux Girondins de Bordeaux, mardi soir…