OM : Les joueurs en congés, Igor Tudor ne le digère pas !

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Après sa brillante victoire en Ligue des champions face au Sporting mardi, l'OM est tombé de haut samedi après-midi. Les Phocéens ont été battus 1-2 à domicile par la lanterne rouge ajaccienne, proposant une copie décevante et pas du goût d'Igor Tudor.

Insubmersible depuis le début de saison en Ligue 1, l'OM a flanché au moment où on s'y attendait le moins samedi soir. Les Marseillais, invaincus après neuf matchs, ont subi leur premier revers en championnat des mains de la lanterne rouge. L'AC Ajaccio n'avait gagné qu'une fois auparavant mais a réussi à marquer deux fois au stade Vélodrome pour l'emporter 1-2. Un faux pas qui fait tâche après la magnifique semaine vécue par les Olympiens en Ligue des champions et un net succès 4-1 contre le Sporting Portugal.

Igor Tudor n'a vu son équipe jouer que 15 minutes

Le sentiment de gâchis prédomine chez les supporters marseillais et, ce d'autant plus que l'OM a ouvert le score très tôt après un but de Dimitri Payet sur penalty. Ensuite, les choses ont mal tourné que ce soit au niveau du jeu ou de l'évolution du score au tableau d'affichage. Après la rencontre, Igor Tudor était frustré mais surtout fâché par la prestation des siens, laquelle n'aura été bonne que pendant les 15 premières minutes du match.

"Je n'ai pas senti cette volonté de vouloir gagner" https://t.co/KMmZkL944l — Foot Mercato (@footmercato) October 8, 2022

« On perd à la maison contre une équipe qui était dernière. Je suis très en colère, on n’a joué que 15 minutes et après on n’était plus sur le terrain. Eux ont commencé à courir, à se battre et tout a changé. On n’est plus revenus du match. Je ne suis pas content. Après l’égalisation, on aurait pu revenir. C’est difficile d’expliquer cela, mais on n’a pas été bons. […] On a bien commencé, avec une bonne énergie, et le but a changé les choses. Cela arrive de faire des erreurs. Il faut oublier ce match et passer à la suite », a t-il réagi dépité au micro de Prime Vidéo. L'OM n'aura pas le temps de ruminer cette défaite alors que l'attend un difficile déplacement au Sporting Portugal mercredi. Pour espérer aller plus loin en C1, les Marseillais devront obligatoirement montrer bien plus.