OM : Les joueurs de l'OM sont cramés balance Courbis

Dans : OM, Ligue 1.

Ligue Europa, Ligue 1, Coupe de France… Le rythme est effréné pour l’Olympique de Marseille depuis le début de l’année 2018 et cela commence à se ressentir dans les performances des hommes de Rudi Garcia. Il faut dire que le turn-over du coach olympien ne concerne pas tout le monde. Par exemple, des joueurs comme Luiz Gustavo ou Adil Rami ne soufflent quasiment jamais. Et cela commence à inquiéter Rolland Courbis. Interrogé par Le Phocéen, l’ancien coach du MHSC a confié que les choix de Rudi Garcia allaient être cruciaux dans les prochaines semaines.

« Il faut discuter sans cesse avec les préparateurs et le staff médical, mais il faut surtout parler avec les joueurs. Les postes sont différents, les degrés de fatigue aussi et il faut prendre ça en compte. Mais dans le cas de Rudi, c'est très compliqué, car s'il y a une différence énorme entre les titulaires et les remplaçants, comment décider de mettre ses titulaires au repos ? En plus, le plus dur reste à venir, car il n'y a plus de match où il peut se permettre de relâcher un peu. Il ne faut pas croire que les Dijon, Angers ou Amiens se laisseront battre facilement dans leur situation » a expliqué le consultant de RMC Sport. Face à Bilbao jeudi en Ligue Europa, trois joueurs devraient être préservés avant Toulouse-OM selon L’Equipe : Jordan Amavi, Valère Germain et Morgan Sanson.