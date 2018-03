OM : Les deux Iron Man de l’OM sont-ils vraiment increvables ?

Dans : OM, Ligue 1.

Avec les tours préliminaires de Coupe d’Europe, la phase de poule d’Europa League, les matchs à éliminations directes dans les coupes nationales et le championnat, l’OM a de quoi tirer la langue, surtout avec son effectif qui n’est pas forcément le plus copieux d’Europe.

Résultat, certains de ses joueurs sont totalement indispensables et pour le moment, Rudi Garcia n’a pas à s’en plaindre. Mais ce samedi, L’Equipe a fait le calcul et le résultat est assez bluffant. Trois joueurs de L1, dont deux de l’OM, sont parmi les cinq éléments les plus utilisés des grands championnats européens, gardiens compris. Il s’agit de l’indétrônable Adil Rami, qui enchaine les matchs et totalise 3651 minutes sur le terrain depuis le début de la saison. Seule sa blessure à l’épaule au mois d’août l’empêche de faire un incroyable carton plein au niveau du temps de jeu.

A noter qu’à la troisième place de ce classement, on retrouve forcément un autre incontournable de l’effectif de Rudi Garcia avec Luiz Gustavo, dont les très rares mises au repos ont coïncidé avec des matchs très difficiles pour l’OM. On comprend mieux la décision du coach olympien de ne pas se passer de ces deux joueurs, qui réalisent pour le moment une saison pleine, même s’il faut désormais que cela dure alors que l’OM va enchainer les matchs encore plus importants dans les prochaines semaines.