OM : Les Bleus et Marseille, Kenny Lala le vrai gros coup du mercato ?

Dans : OM, RCSA, Mercato, Equipe de France.

Défenseur vedette de Strasbourg, avec des statistiques assez surprenantes puisqu'il a marqué 2 buts et délivré 4 passes décisives, Kenny Lala est le plus parisien des joueurs du club alsacien, qui défiera le PSG mercredi soir à la Meinau. Mais, même s'il est né à Paris, et s'il a fréquenté comme supporter le Parc des Princes, ce qu'il assume totalement, c'est du côté de l'Olympique de Marseille que Kenny Lala pourrait continuer sa carrière. Agé de 27 ans, le défenseur devrait en effet changer d'air lors du prochain mercato. Et ce mercredi, Le Parisien affirme que l'Olympique de Marseille travaille sur ce dossier, comme d'autres clubs et notamment Bordeaux.

En rejoignant l'OM, Kenny Lala pourrait avoir une plus grande visibilité et certains voient en lui un possible international français à son poste. « A son poste, il n’y a pas 36.000 noms qui viennent en tête. Pavard, Sidibé sont en difficulté, il n’y a personne d’intouchable devant lui donc s’il continue à progresser pourquoi ne pas lui donner sa chance ? », s'interroge Daniel Sanchez, qui a été l'entraîneur du défenseur strasbourgeois lorsque ce dernier évoluait à Valenciennes. Du côté de l'Olympique de Marseille, on espère que les Bleus n'arriveront pas trop vite pour un joueur dont la valeur pourrait exploser, tout comme l'intérêt de grands clubs européens.