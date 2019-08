OM : Les arnaques de l'été, ces trois joueurs sont devenus nuls !

Dans : OM, Ligue 1.

Les supporters marseillais peuvent être rassurés, si leur équipe peine toujours à se montrer convaincante, elle peut à nouveau compter sur un Steve Mandanda retrouvé. Plus affûté et très inspiré, le portier olympien est le point fort de l’OM sur ces deux premiers matchs. Et il fallait bien cela tant d’autres éléments sont en perdition totale. Après le 0-0 à Nantes, Jonatan MacHardy a épargné le nouvel arrivant Dario Benedetto, mais a en revanche égratigné trois joueurs qui devaient faire partie des maillons forts du club en théorie.

« Tu as des joueurs qui sont totalement à la rue. Morgan Sanson, maintenant, il faut qu'il change de community manager et qu'il arrête de bosser avant chaque match new level, parce que la blague va commencer à être un petit peu lourde, du côté de Marseille. T'as des joueurs, à l'image de Luiz Gustavo, T'as l'impression que c'est son frère qui joue. Boubacar Kamara, tu as l'impression qu'il n'est plus capable de gagner un seul duel », a déploré le consultant de Canal+, pour qui l’OM ne peut clairement pas décoller cette saison tant que le niveau de certains joueurs sera aussi bas. Inquiétant pour la suite, d’autant que le départ de Morgan Sanson, longtemps annoncé, semble pour le moment à oublier.