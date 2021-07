OM : Les 7 recrues dont rêve encore Longoria

Dans : OM.

L’Olympique de Marseille a démarré très fort son marché des transferts, mais ce n’est pas fini.

Le fameux cap des 11 recrues évoqué par Pablo Longoria il y a quelques semaines pourrait être atteint, car des pistes continuent d’être travaillées. Jorge Sampaoli peut déjà se féliciter de voir que son président a tenu parole en lui ramenant du sang frais, des paris, et beaucoup de joueurs revanchards. Pourtant, Pablo Longoria est loin de pouvoir partir en vacances. Tout d’abord car il y a des joueurs à vendre, c’est en général plus difficile que d’acheter, et cela pourrait conditionner d’autres recrues. Car l’OM a toujours sept joueurs dans le viseur pour les prochaines semaines, afin de donner encore plus de choix au technicien argentin. L’Equipe en fait le tour ce mardi, avec toujours comme priorité l’idée de faire venir Pol Lirola de la Fiorentina, avec qui les discussions sont en cours pour finaliser le retour de l’arrière droit. Autre joueur ciblé sur les côtés de la défense, il y a toujours Daniel Wass, qui sort d’un bel Euro et ne sera pas retenu par Valence.

Les pistes de ces dernières semaines sont bien toujours actives chez Pablo Longoria, qui garde le contact avec Thiago Almada, et même avec Amine Adli, qui semblait devoir s’envoler vers l’étranger et ne fait déjà plus partie des plans de Toulouse pour la saison à venir, mais n’a toujours pas été vendu. A un an de la fin de son contrat, c’est pourtant le moment où jamais. Sur des profils toujours assez offensifs, l’OM maintient le contact avec Jérémie Boga et Cristian Pavon, qui sont capables d’animer les ailes, Jorge Sampaoli souhaitant avoir encore plus de choix à ce niveau. Enfin, sans dévoiler de nom, le quotidien sportif affirme qu’un avant-centre est bien pisté par le club olympien, qui ne compte pas sur Dario Benedetto et se tient à prêt à passer à l’action en cas de transfert de l’Argentin.