OM : Les 10 plus gros salaires de l’OM en 2018

Dans : OM, Ligue 1.

Le nouveau projet de l’Olympique de Marseille implique forcément des dépenses beaucoup plus copieuses que précédemment au sein de la formation provençale. Cela se ressent avec la grille des salaires de 2018 publiée par L’Equipe, et qui dévoile les joueurs les mieux rémunérés. Sans surprise, Payet et son gros contrat ainsi que Luiz Gustavo et son statut de joueur confirmé sur le plan international, se partagent le haut de l’affiche.

Le Top10 des salaires (en brut mensuel) de l’Olympique de Marseille

1°) Payet 500.000 euros

2°) Luiz Gustavo 500.000 euros

3°) Thauvin 410.000 euros

4°) Mandanda 350.000 euros

5°) Mitroglou 330.000 euros

6°) Germain 300.000 euros

7°) Rami 300.000 euros

8°) Abdennour 250.000 euros

9°) Sanson 200.000 euros

10°) Njié 190.000 euros