OM-Leipzig ‍: Il a fait virer Denis Balbir en 2018

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

En 2018, Denis Balbir avait dérapé hors antenne en insultant le RB Leipzig après le succès de l'OM sur les Allemands en quart de finale de C3. L'ancien commentateur de M6 a révélé qui l'avait poussé à se lâcher de la sorte.

Avec ses cris et ses envolées lyriques, il a accompagné la fabuleuse épopée de l'OM en Ligue Europa 2017-2018. Denis Balbir commentait à l'époque la C3 pour les chaînes du groupe M6, notamment les matchs OM-Leipzig, Salzbourg-OM et la finale contre l'Atlético Madrid à Lyon. Cependant, il avait été mêlé à une polémique après le quart de finale retour et le succès 5-2 de l'OM sur Leipzig. En off, il s'était emporté contre l'arrogance des Allemands et les avait insulté. « Je suis bien content pour ces p*d*s-là, arrogants au match aller, comme ils étaient sûrs de gagner… Enfoirés… », avait-il dit à son compère Jean-Marc Ferreri. La séquence filmée a fuité sur Internet et lui avait causé des ennuis. Il avait été sanctionné par M6, étant écarté pour la demi-finale aller contre Salzbourg.

Balbir en avait contre Timo Werner

Certains observateurs ont pensé que l'ancien commentateur de Canal+ et France Télévisions visait ses collègues allemands dans ses déclarations. Il n'en était rien. Interviewé par l'Equipe, Denis Balbir a révélé le nom de celui qui l'avait fait sortir de ses gonds à l'époque : Timo Werner. L'attaquant allemand s'était montré arrogant envers Bouna Sarr en sa présence après le succès 1-0 à l'aller.

La scène remonte à 2018. Commentateur de Ligue Europa pour W9, Denis Balbir avait tenu des propos homophobes hors antenne, lui valant d'être écarté. Dans un entretien à L'Equipe, le journaliste est revenu sur cette séquence rapidement devenue virale.https://t.co/It6vtWnPPS — RMC Sport (@RMCsport) February 24, 2024

« J’étais descendu en zone mixte pour interviewer le Marseillais Bouna Sarr. Timo Werner le chambrait dans le couloir, il souriait tout en faisant avec la main « 1-0 ». Sarr était très énervé, je l’avais calmé… Quand l’OM se qualifie, je repense à cette image de Werner. C’était un jour très difficile mais je ne cherche pas d’excuse », a t-il confié. Un soutien qui avait touché les Marseillais comme Dimitri Payet mais qui a sans doute contribué à éloigner Denis Balbir du commentaire TV ces dernières années.