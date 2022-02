OM : Le vestiaire en crise, Payet s'attaque à la presse

Dans : OM.

Avant le match à Karabagh, la tension semblait au maximum dans le vestiaire de l’OM après la défaite face à Clermont.

Le coup de gueule poussé par Dimitri Payet après la défaite de l’Olympique de Marseille à Clermont semblait avoir laissé quelques traces. Pour rappel, le capitaine phocéen avait expliqué dimanche soir au Vélodrome qu’il était urgent de « dégonfler des têtes » dans le vestiaire, un constat que Mattéo Guendouzi ne partageait pas. Dans la semaine, L’Equipe s’était chargé d’étaler sur la place publique quelques désaccords entre Payet et Gerson ou encore Milik. Mais après la victoire de l’OM sur la pelouse de Karabagh en Ligue Europa Conférence jeudi soir (0-3), le meneur de jeu olympien s’est chargé de dégonfler les polémiques sur son compte Instagram.

La réponse de Payet sur le vestiaire de l'OM

Et pour cause, Dimitri Payet a publié dans sa story sur Instagram une vidéo sur laquelle on peut voir les joueurs de l’Olympique de Marseille fêter leur qualification pour les 8es de finale de l’Europa League Conférence dans le bus qui les ramenait à l’aéroport. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ambiance était excellente au sein du groupe olympien. Les chants et les danses parlent d'eux-mêmes, le vestiaire de Jorge Sampaoli semble bien loin de l’explosion décrite dans les médias en ce début de semaine, même si la victoire a toujours la capacité magique à faire oublier les problèmes. Une bonne nouvelle pour l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, d’autant que ce dernier a eu l’occasion de concerner une bonne partie de son groupe lors de cette double confrontation face à Karabagh. Tauliers du vestiaire mais plus vraiment titulaires, Alvaro Gonzalez et Steve Mandanda ont par exemple participé à cette double confrontation au même titre que des joueurs en manque de temps de jeu tels que Konrad de la Fuente ou encore Amine Harit. En revanche, Arkadiusz Milik n’a pas joué jeudi soir. Ce qui veut peut-être dire que le Polonais sera titulaire à Troyes dimanche en Ligue 1…