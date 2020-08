OM : Le Vélodrome version Puy du Fou, Eyraud a une idée

Dans : OM.

Mardi après-midi, Jean Castex a prolongé l’interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes, sauf dérogation du Préfet selon la situation sanitaire locale.

Une annonce qui concerne bien évidemment les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 à moins de deux semaines de la reprise des championnats. Le 21 août prochain, c’est l’Olympique de Marseille qui lancera le bal de la nouvelle saison face à Saint-Etienne au Vélodrome. Et pour cette rencontre, la formation de Jacques-Henri Eyraud entend bien évoluer devant plus de 5.000 spectateurs. En ce sens, une demande a été formulée à la Préfecture afin d’accueillir 20.000 supporters olympiens. Dans les colonnes du journal L’Equipe, un cadre de l’Olympique de Marseille a précisé le plan du club afin de garantir la sécurité des spectateurs.

« Dans notre dossier, on explique bien que la configuration de l’Orange Vélodrome permet d’isoler les quatre tribunes. Elles pourraient ainsi contenir chacune 5.000 spectateurs de manière bien distincte avec, à chaque fois, des entrées et des sorties séparées, permettant de respecter la distanciation sociale lors de l’accès dans les travées, ainsi que les gestes barrières » explique un cadre de l’Olympique de Marseille, pour qui les gestes barrières peuvent être très facilement respectées avec 20.000 spectateurs dans un stade aussi grand que l’Orange Vélodrome. Sur ce point, difficile de donner tort au club phocéen. Reste ensuite à voir si le Préfet, qui se base également sur les conséquences d’un tel événement dans les transports en communs ou dans les commerces alentours, donnera son feu vert. Notons que cette tactique de plusieurs tribunes distinctes de 5.000 places, avait notamment été utilisée au Puy du Fou il y a quelques semaines afin d'accueillir 15.000 personnes. Mais au contraire du parc d'attraction, le Vélodrome présente l'avantage d'avoir des tribunes très espacées les unes des autres. Un atout de taille afin d'obtenir la dérogation.