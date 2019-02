OM : Le Vélodrome retourne sa veste sur l'OM, merci Balotelli !

Dans : OM, Ligue 1.

Après avoir joué son match contre Bordeaux à huis clos suite au jet de pétard face au LOSC, l’OM pourrait retrouver son public à l’occasion de la réception d’Amiens, ce week-end (une décision sera prise ce mercredi par la Commission de Discipline). Et visiblement, les fans de l’Olympique de Marseille en ont terminé avec la grève des encouragements. Reboostés par les deux succès récemment obtenus et par le renfort de Mario Balotelli, les supporters sont prêts à tout donner avec leur équipe. C’est tout du moins ce qu’a expliqué Christian Cataldo, responsable des Dodgers.

« Je pense que le stade sera garni. Il y a tout pour qu'on soit derrière eux, les deux victoires, l'équipe qui reprend du poil de la bête, Balotelli. Tout le public sera derrière son équipe. Il y aura la plus belle ambiance possible, mais après ça dépend aussi de ce qu'on verra sur le terrain… On tient beaucoup à notre équipe. On ne veut pas rajouter de l’huile sur le feu. Je pense que cette réunion a fait un petit déclic quelques part vu que ça va un peu mieux sur le terrain. La réunion s'est passée avec les joueurs, en tête à tête, les yeux dans les yeux. Cinq joueurs ont pris la parole : Mandanda, Gustavo, Thauvin, Rami et Payet surtout. On leur a dit que ce qui se passait n'était pas normal, ce qu'on pensait d'eux et qu'on voudrait les voir mieux parce qu'on sait qu'ils sont meilleurs. L'abcès a été crevé. La discussion a été claire » s’est félicité le responsable des Dodgers sur Le Phocéen. Une bonne nouvelle pour Jacques-Henri Eyraud, lequel était particulièrement marqué par la grève des encouragements ces dernières semaines.