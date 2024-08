L’OM en plan B, la réponse vexante de Laurienté

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Convoité par l’Olympique de Marseille, le Français Armand Laurienté plaît tout particulièrement à l’entraîneur Roberto De Zerbi. Malheureusement pour le coach italien, le coup de cœur n’est pas réciproque puisque l’ailier gauche de Sassuolo privilégie ses courtisans de Serie A.

Le renouvellement annoncé a bien lieu. Déçu des résultats et de la mentalité de ses troupes la saison dernière, Pablo Longoria souhaite repartir avec un effectif chamboulé. Le président de l’Olympique de Marseille a déjà enregistré neuf arrivées depuis l’ouverture du mercato estival. Et son recrutement n’est pas encore terminé. Parmi les objectifs restants, le club phocéen a ciblé le poste d’ailier gauche. On sait que la direction olympienne travaille sur la piste de l’Anglais Jonathan Rowe (Norwich City), sans mettre de côté le dossier Armand Laurienté.

Laurienté préfère rester en Italie

L’ailier de Sassuolo plaît beaucoup à l’entraîneur marseillais Roberto De Zerbi et sa situation rend son transfert accessible. Rappelons que les Neroverdi évolueront cette saison en Serie B, probablement sans l’ancien joueur du FC Lorient qui devrait retrouver une équipe de première division. Le problème pour l’Olympique de Marseille, c’est que d’autres écuries ont flairé la bonne affaire. En plus de Galatasaray et du Fenerbahçe de José Mourinho, la Roma, la Lazio et la Juventus Turin sont cités parmi les formations intéressées.

#Laurienté è una richiesta di Roberto #DeZerbi: l’OM ha offerto 12 milioni più bonus con riscatto obbligato al primo punto conquistato a febbraio. Il #Sassuolo chiede 16 milioni più 2 di bonus, trattativa non chiusa ma in piedi — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 15, 2024

C’est évidemment une mauvaise nouvelle pour le pensionnaire du Vélodrome, d’autant que le média TMW révèle une préférence d’Armand Laurienté pour ses courtisans italiens. Considéré comme un plan B, le pensionnaire du Vélodrome doit aussi composer avec le prix réclamé. Selon le journaliste Alfredo Pedulla, Sassuolo attend 16 millions d’euros (plus 2 millions d’euros en bonus) pour l’ailier formé à Rennes, alors que les Marseillais n’ont proposé que 12 millions d’euros (hors bonus) jusqu’ici. Tout peut encore bouger mais l’opération semble mal embarquée pour l’Olympique de Marseille.