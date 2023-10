OM ‍: Le Vélodrome fait trembler l'Europe, ce classement le prouve

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM compte bien changer de dynamique dans les prochaines semaines avec l'arrivée de Gennaro Gattuso. En tout cas, les fans du club phocéen sont au rendez-vous depuis le début de la saison.

L'OM a connu un début de saison bien chaotique. Depuis l'arrivée de Gennaro Gattuso, les choses se sont néanmoins un peu calmées. L'objectif est de repartir de l'avant en engrangeant le maximum de points en Ligue 1. La victoire contre Le Havre avant la trêve a fait du bien pour la confiance des troupes marseillaises. Surtout que les fans du club phocéen ne lâchent pas leurs joueurs malgré les difficultés rencontrées. Depuis le début de la saison, le Stade Vélodrome répond présent, tout comme les Ultras de l'OM quand le club évolue loin de ses bases. De quoi rassurer un peu les finances du club mais aussi les joueurs.

L'OM impose sa loi en Europe

D'après les calculs faits par Stats OM, l’Olympique de Marseille est la 4ème meilleure affluence des 5 grands championnats depuis le début de la saison avec une moyenne de 63 508 supporters réunis au Stade Vélodrome. Le Borussia Dortmund domine ce classement avec 81 365 fans, Manchester United est deuxième avec 73 485 et le Real Madrid complète le podium avec 68 180 amoureux à chaque rencontre. Lors du retour des choses sérieuses après la trêve internationale, les fans de l'OM donneront encore de la voix lors de la réception de l'AEK Athènes en Ligue Europa puis celle de l'Olympique Lyonnais pour un Olympico qui sent déjà la poudre. L'occasion pour les supporters marseillais d'être au rendez-vous et de jouer leur rôle de douzième homme à la perfection.