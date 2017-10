OM : Nasri taille Eyraud, McCourt et le mercato

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

S'il a signé à Antalyaspor en Turquie lors du dernier mercato, Samir Nasri garde un oeil attentif sur l'Olympique de Marseille, avec qui il n'est pas tendre.

L'été dernier, Samir Nasri a été en contact avec le club phocéen pour évoquer un potentiel retour dans son club de cœur. Mais au final, Rudi Garcia a mis son veto. Ce qui n'a pas forcément dérangé le milieu de terrain de 30 ans. À la recherche d'un nouveau projet après plusieurs saisons à Man City et une année galère au FC Séville, l'international français a préféré Antalyaspor parce que l'OM n'est pas à la hauteur de son Champions Project. Et à tous les niveaux, de Rudi Garcia à Jacques-Henri Eyraud en passant par Andoni Zubizarreta. C'est en tout cas l'avis tranché de Nasri.

« Je pense qu’on s’est un peu emballé sur le nom du projet, si on avait pas communiqué dessus tout le monde aurait trouvé le recrutement de l’OM correct. En annonçant des chiffres, de grandes arrivées... ça fait de la déception après et les supporters se sentent floués par les promesses. Quand on voit le recrutement du PSG ou de Monaco, on se dit qu’on nous a menti, c’est dommage. À Marseille, on ne pardonne rien. Eyraud a eu certains mauvais propos, notamment la tisane. Aujourd’hui l’OM n’arrive pas à jouer contre les gros du championnat. Ça vient du coach, l’équipe n’est pas prête, aujourd’hui la construction de l’effectif n’est pas équilibrée, au milieu de terrain c’est très pauvre. Gomis ? C’est Marseille, mystère... Même s’il a un salaire à 3 millions, ils l’ont donné à Gustavo, pourquoi pas à Gomis ? Ils pensaient peut-être à un attaquant plus clinquant, au final il n’est pas venu. Mitroglou ? Je ne sais pas, mais ça fait un peu cher au total, 15 millions + 12 millions pour s’assurer l’intégralité de ses droits au total pour un joueur de 29 ans que tu n’es pas sûr de revendre... Mais s’il met 20 buts par saison... », a déclaré, sur le CFC, Nasri, qui ne mâche donc pas ses mots pour critiquer l'OM. Des déclarations fracassantes que les supporters olympiens vont plus ou moins valider...

💬 @SamNasri19 sur l'OM Champions Project : "Les supporteurs se sentent floués par toutes ces promesses" #CFC pic.twitter.com/wWqQqIc91S — Canal Football Club (@CanalFootClub) 1 octobre 2017