OM ‍: Le terrible point faible de Marseille révélé

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Spectaculaire et offensif, l’OM a fait le show pour s’imposer 4-1 contre Montpellier dimanche soir au Vélodrome. Un joueur a néanmoins été en-dessous en la personne du capitaine Samuel Gigot.

Deux matchs, deux victoires pour Jean-Louis Gasset à la tête de l’Olympique de Marseille. En seulement quelques jours, l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire a réussi à relancer l’équipe olympienne, au fond du sceau il y a encore une semaine après sa défaite à Brest sous la direction de Gennaro Gattuso. Tout va décidément très vite dans le football et cet OM nous le prouve avec des joueurs qui retrouvent tout d’un coup un niveau bien plus en adéquation avec les sommes investis par Marseille pour les recruter, que ce soit Iliman Ndiaye ou encore Ismaïla Sarr. En revanche, un joueur prend la mauvaise habitude de se trouer en la personne de Samuel Gigot. Fautif contre Metz il y a deux semaines avec un carton rouge, pas toujours serein en Europa League, le capitaine de l’OM a encore commis une bourde dimanche soir face au MHSC, qui a permis aux visiteurs d’ouvrir le score avant la remontada marseillaise.

🗣️ Samuel Gigot : "On a passé des moments de m****, là ça fait du bien. On va tous bien dormir."



Le discours rassembleur du défenseur marseillais à ses coéquipiers. #OMMHSC pic.twitter.com/A3csOgk3Yi — Prime Video Sport France (@PVSportFR) February 25, 2024

Ce n'est d’ailleurs pas un hasard si l’ancien joueur du Spartak Moscou a hérité de la pire note pour un joueur de l’OM face au MHSC dans les colonnes de L’Equipe ce lundi. « Parfois à quatre derrière, parfois à cinq, il a eu le rôle le plus central des défenseurs marseillais. Mais il a souvent été sur un fil et sa responsabilité est directement engagée sur l'ouverture du score d'Al-Tamari (5e). Il a été plus vigilant en deuxième mi-temps » a publié le journal L’Equipe. Du côté des supporters marseillais, on commence également à sentir une certaine impatience face aux prestations de Samuel Gigot. Un sentiment renforcé par le fait que Bamo Meïté, remplaçant dimanche contre Montpellier, a toujours été performant lorsque l’on a fait appel à lui depuis son arrivée à l’OM l’été dernier. Reste que pour Jean-Louis Gasset, Samuel Gigot reste pour l’instant un cadre précieux comme le démontre cette image forte du capitaine marseillais, rassembleur au centre du terrain après la victoire contre Montpellier dimanche soir en Ligue 1. Un leadership qui sauve (pour l’instant) le défenseur central olympien.