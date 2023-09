L'OM sort l'artillerie lourde pour la Ligue Europa

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Malgré sa décevante élimination de la Ligue des champions dans les tours préliminaires, l'OM ne galvaudera pas la Ligue Europa. Les Marseillais ont officialisé leur groupe de joueurs pour la C3 et aucun renfort ne manque à l'appel.

L'OM aura t-il des étoiles dans les yeux au moment de jouer l'Ajax Amsterdam, Brighton et l'AEK Athènes en phase de poules de la Ligue Europa ? Les Phocéens ne sont pas arrivés de leur plein gré dans la deuxième coupe d'Europe, ayant été éliminés de la Ligue des champions par le Panathinaikos. Désormais, l'histoire européenne de l'OM cette saison s'écrit le jeudi soir dans un groupe qui a tout de même un niveau proche de la C1. Pour affronter une telle adversité, l'OM doit avoir un groupe de joueurs à la hauteur et ce sera le cas.

Pape Gueye seul absent notable de l'OM en C3

En effet, dans la liste transmise à l'UEFA et révélée par RMC Sport ne figure aucun absent surprise. Dans les 21 joueurs choisis par le club olympien, toutes les recrues estivales sont présentes avec notamment Pierre-Emerick Aubameyang, Joaquin Correa mais aussi les derniers venus comme Amir Murillo et Bamo Meïté. Le seul absent de la liste reste Pape Gueye. Néanmoins, le milieu international sénégalais a été suspendu 4 mois par la FIFA pour le litige concernant son transfert avorté à Watford. Une sanction qui a débuté officiellement en août.

Pour être complet, on peut constater que l'OM n'alignera que deux gardiens avec Pau Lopez et Ruben Blanco. 8 défenseurs ont été choisis : Leonardo Balerdi, Jonathan Clauss, Samuel Gigot, Renan Lodi, Chancel Mbemba, Bamo Meïté, Amir Michael Murillo et Emran Soglo. On dénombre 5 milieux de métier : Amine Harit, Geoffrey Kondogbia, Azzedine Ounahi, Valentin Rongier, Jordan Veretout. Et, enfin, on a 6 attaquants : Pierre-Emerick Aubameyang, Joaquin Correa, François-Régis Mughe, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr et Vitinha. Une formation complète et intéressante qui doit normalement permettre à l'OM de tirer son épingle du jeu dans cette Ligue Europa.