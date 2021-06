OM : Le surprenant deal pour lâcher Kamara

Dans : OM.

Joueur à la plus forte valeur marchande du club, minot formé à Marseille, Boubacar Kamara est sur le départ à l’OM.

Il ne lui reste plus qu’un an de contrat, et le polyvalent milieu de terrain et défenseur central a déjà fait savoir qu’il ne souhaitait pas prolonger. La formation olympienne accepte donc de le vendre cet été, et espère forcément en tirer un très bon prix. Un montant de 30 ME était souhaité pour un joueur en pleine progression, rarement blessé, encore très jeune (21 ans) et avec une redoutable science du jeu. Malgré cela, les candidats ne se bousculent pas, et c’est le Milan AC qui est le plus pressant pour recruter le Marseillais. Au départ, ce dernier n’était pas chaud pour atterrir en Lombardie, préférant le championnat anglais. Mais le temps a fait son oeuvre, et l’idée de rejoindre le Milan AC, qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, commence à le séduire. Il reste à savoir si l’OM y trouvera son compte. Cela peut être le cas à travers un échange, un monde de fonctionnement à la mode en ces temps de crise sanitaire et économique.

Le journaliste brésilien Pedro Almeida annonce ainsi que l’idée d’un départ de Kamara pour le Milan AC, compensé par une arrivée de Rafael Leao à l’OM, continue de faire son chemin. L’attaquant portugais, resté dans l’ombre de Zlatan Ibrahimovic en Lombardie, ferait ainsi retour dans le championnat de France après son passage à Lille. Mais Pablo Longoria risque de ne pas aimer du tout la teneur de l’échange sur le plan financier. En effet, le Milan AC, qui avait tout de même déboursé quasiment 30 ME pour faire venir Rafael Leao, estime que ce dernier vaut encore 25 ME, soit au moins autant que Kamara. Un échange standard, voire un supplément à mettre pour l’OM, empêcherait ainsi de faire rentrer le moindre centime. Autant dire que l’avant-centre portugais représenterait tout de même un copieux investissement.