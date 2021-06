OM : Kamara obligé d'aller au Milan AC ?

Dans : OM.

Suite à une énorme saison sous le maillot de l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara a envie d’intégrer l’effectif d’un top club européen lors de ce mercato estival.

Formé au sein du club phocéen, le défenseur central a étendu sa carrière à l’OM, alors qu’il aurait très bien pu partir en 2020. Sauf qu’il voulait impérativement jouer la Ligue des Champions avec Marseille. Si les matchs de C1 ont été un vrai calvaire pour les Olympiens, Kamara n’éprouve aucun regret. Mais alors que son contrat court jusqu’en 2022, le joueur de 21 ans veut faire ses valises cet été. Et Pablo Longoria compte sur le transfert de Kamara pour renflouer les caisses et renforcer le groupe de Jorge Sampaoli en contre-partie. Autant dire que le départ de l'international espoirs français est plus que d'actualité à l’OM. Malgré tout, rien n’est encore acté, puisque jusqu’à maintenant, ni Kamara, ni Longoria n’ont trouvé leur compte.

Le Milan AC plutôt que la Premier League ? Kamara hésite

Déjà parce que le joueur s’attendait à voir débarquer de gros clubs de Premier League, comme Chelsea, Liverpool ou les Manchester, mais non. Pour l’instant, c’est le Milan AC qui est la seule formation vraiment intéressée par la venue de Kamara. S’il avait un peu mis cette piste en Série A de côté, le minot commence à revoir son jugement. Vu que selon les informations de Romain Canuti, Kamara réfléchit sérieusement à un départ en Italie. « Le Milan AC a approché sérieusement Boubacar Kamara. Le joueur, qui s'imaginait plutôt être contacté par des clubs anglais cet été, commence à se demander si ça vaut le coup de continuer sa carrière en Série A », explique le journaliste du Phocéen sur Twitter. Un premier pas qui pourrait faire plaisir au club lombard, mais aussi à l’OM, qui souhaite récupérer au moins 40 millions d’euros dans cette affaire.