OM : Le Qatar dénonce l'Arabie Saoudite derrière Ajroudi

Dans : OM.

Tandis que le rachat de l'Olympique de Marseille fait l'objet de nombreuses rumeurs, du côté du Qatar on pense savoir ce qui se trame.

On ne sait toujours pas si Frank McCourt a reçu une première offre de rachat de l’Olympique de Marseille venue du clan Boudjellal-Ajroudi, même la banque d’affaires parlant d’un « projet » plus que d’une vraie proposition, mais du côté de Doha on ne croit pas aux propos de l’homme d’affaires franco-tunisien à la tête de ce dossier. Car Mohamed Ajroudi l’a dit et répété, il n’est pas le porteur de valises de l’Arabie Saoudite ou d’un gros poisson, et son offre est uniquement soutenue par plusieurs investisseurs de pays différents, y compris Israël. Exit donc la possibilité de voir le Prince Ben Salmane débarquer à Marseille avec des milliards d’euros pour faire de l’OM un ogre capable de défier le Paris Saint-Germain. Sur le papier, les choses sont claires, ou du moins semblent l’être.

Car au Qatar, on pense que Mohamed Ajroudi bluffe et dans son ombre, c’est bien Riyad qui avance ses pions pour mettre le club phocéen en orbite. « Du côté du Qatar, propriétaire du PSG, on est convaincu que derrière Ajroudi se cachent l’Arabie Saoudite et le prince héritier Mohamed ben Salmane, désireux de transposer la rivalité entre les deux Etats à la Ligue 1 », explique ce dimanche Le Parisien. L’Arabie Saoudite ayant quelques casseroles en ce moment, à savoir l’épineux dossier de piratage BeOut et le procès en cours des assassins de Jamal Khashoggi, ce qui s’est concrétisé par le refus actuel de la Premier League de voir Newcastle passer sous pavillon saoudien, du côté du Prince Ben Salmane on veut se faire plus discret. Et en mettant Mohamed Ajroudi en première ligne, le prince héritier serait plus à l’aise pour avancer ses pions. De quoi faire trembler l’Emir du Qatar, lequel ne souhaite pas que l’affrontement avec l’Arabie Saoudite se propage sur le terrain footballistique français. Suite au prochain épisode.